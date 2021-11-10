Великобритания закупит радиоэлектронное оборудование на 10 миллиардов рублей

Королевский военно-морской флот Великобритании готовится заключить контракт на поставку средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет РИА Новости.

Общая стоимость закупаемого оборудования составит 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 10 миллиардов рублей). В контракт войдет поставка средств обнаружения и идентификации радиосигналов в большем диапазоне частот, чем существующие аналоги. Сделка будет исполнена в следующие 13 лет.

Известно, что оборудование закупается с целью подготовить флот к новым угрозам. В частности, СМИ называют контракт предупреждением для России и Китая.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились об общем подходе к России и Китаю, который должен демонстрировать важность той роли, возложенной на новый военный альянс AUKUS, куда также вошла Австралия, в продвижении мира и стабильности в мире.