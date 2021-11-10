Спецслужбам США стало сложнее шпионить за Китаем

Высокопоставленные чиновники США разочарованы нехваткой достоверных разведданных о президенте Китая Си Цзиньпине и его ближайшем окружении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудников американского госаппарата.

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По информации агентства, спецслужбам США стало сложнее шпионить за Пекином, в то время как потребность в разведданных о властях КНР растет на фоне проблемы Тайваня и противоречий в сфере безопасности. Отмечается, что американские чиновники руководствуются указанными данными в процессе принятия внешнеполитических решений. Среди препятствий для эффективной разведывательной деятельности в Китае источники Bloomberg называют технические возможности Пекина, а также нехватку носителей мандаринского языка среди сотрудников спецслужб.

Советник по нацбезопасности при бывшем президенте США Дональде Трампе Джон Болтон заявил, что описанная проблема наблюдается десятилетиями. «Я никогда не чувствовал, что у меня достаточно данных. Мне всегда хочется услышать больше. Ни один из принимающих решения политиков не должен быть в таком положении», — заключил он.

5 ноября обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори заявил, что объединение сил таких могущественных противников, как Россия и Китай, приведет к ослаблению позиций Вашингтона на глобальном уровне. Эксперт назвал сближение Москвы и Пекина против США стратегическим кошмаром для американской стороны. Он призвал Вашингтон вести предметный разговор с Россией.