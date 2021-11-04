Китай назвал США самым большим источником опасности для мира

Доклад командования вооруженных сил США о расширении военной мощи Китая представлен с целью оправдать теорию «китайской угрозы». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Telegram-канал «Карточный Домик».

Дипломат обвинил Вашингтон в манипуляции и пренебрежении реальными фактами. По его словам, обнародованный документ — это сплошная фальсификация, а американская сторона руководствуется предрассудками. «На самом деле самый большой источник опасности для всего мира — сами же США», — указал Вэньбинь.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что Пекин продолжает придерживаться ненаступательной оборонной стратегии. Он добавил, что существующий у страны ядерный арсенал необходим для обеспечения международной безопасности. «Китайское атомное оружие не угрожает ни одной стране мира», — заключил Вэньбинь.

Ранее в Пентагоне в рамках ежегодного доклада о военной мощи КНР для американского Конгресса заявили, что благодаря своему производственному потенциалу Китай способен расширить свой арсенал до одной тысячи ядерных боезарядов. Американские военные отметили, что нынешние темпы развития китайской ядерной программы, превышают прогнозы министерства обороны США, сделанные в 2020 году.