В британской армии введут тренинги по сексуальному согласию

The Times: в Британии будут проводить тренинги по сексуальному согласию для новобранцев

Новобранцам британской армии будут проводить тренинги по сексуальному согласию в рамках плана по борьбе с домогательствами и насилием. О нововведении стало известно изданию The Times по итогам совещания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с членами Армейского совета.

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Глава Минобороны созвал встречу после доклада об обращении с женщинами в вооруженных силах, подготовленного комиссией парламента во главе с депутатом от Консервативной партии Сарой Атертон. В нем сообщалось что почти две трети женщин подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам и дискриминации во время службы в армии.

При этом почти 40 процентов из 993 опрошенных сообщили, что их опыт работы с системой подачи жалоб был «крайне плохим». Всего, согласно информации из доклада, в настоящее время службу в британской армии проходит более 20 тысяч женщин.

По итогам совещания было решено, что Королевская военная полиция будет проводить тренинги по сексуальному согласию для новобранцев. Однако начальник Генерального штаба генерал сэр Марк Карлтон-Смит выразил желание организовать подобные тренинги для всех солдат и офицеров. По его словам, в армии есть «коренные культурные проблемы», которые необходимо решать.

Целью тренингов станет не только искоренение правонарушений, но и обучение «сложностям согласия». К тому же на тренингах расскажут о вреде порнографии как «непристойного и экстремального изображения» женщин.

«Британская армия хороша ровно настолько, насколько хороши люди, которые в ней служат. Недавние события выявили важные проблемы, в решении которых должны сыграть роль все военнослужащие», — заявили Уоллес и Карлтон-Смит по итогам совещания.

22 октября стало известно, что британские военнослужащие, служившие в Ираке с 2003 по 2009 год, избежали наказаний по 1291 обвинению в преступлениях против человечности. Солдат обвиняли в массовых пытках, избиениях и похищениях, однако следователи Великобритании закрыли все дела и не привлекли ни одного военнослужащего к ответственности.