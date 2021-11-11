В Белоруссии прокомментировали возможность поездки Лукашенко в Крым

Глава МИД Белоруссии Макей: Лукашенко вместе с Путиным примет решение о поездке в Крым

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал возможность поездки президента республики Александра Лукашенко в Крым. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

Глава белорусского МИД заявил, что решение о поездке на полуостров Лукашенко примет совместно со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Руководители наших государств находятся в тесном контакте. Я думаю, они определятся с возможными сроками тех или иных мероприятий», — подчеркнул он.

4 ноября Александр Лукашенко посетовал на то, что Владимир Путин во время недавнего визита в Крыма не взял его с собой.

Спустя почти неделю, 10 ноября, Владимир Макей назвал Крым российской территорией. В ответ на это официальный представитель МИД Украины Олег Николенко предупредил Минск о непоправимых последствиях, которые могут последовать за официальным признанием полуострова частью России.

