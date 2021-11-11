Производители меха призвали взять под контроль эко-шубы

Российские производители меха призвали взять под контроль рынок эко-шуб и включить изделия из искусственного меха в перечень продукции, которая подлежит обязательной маркировке. С такой инициативой президент Российского пушно-мехового союза (РПМС) Сергей Столбов обратился в Министерство промышленности и торговли. Об этом сообщает РБК.

Производители натуральных меховых изделий настаивают, что на фоне роста популярности эко-шуб на рынке увеличивается количество подделок изделий из настоящего меха.

Ранее стало известно, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке. Речь идет о рубашках, предметах одежды из искусственного меха, одежде из фетра, плащах, блузках, спортивных и лыжных костюмах, комбинезонах, жакетах, пиджаках, свитерах и кардиганах, шалях, шарфах, галстуках и шейных платках.

С 1 января в России была введена обязательная маркировка ряда товаров легкой промышленности. Без маркировки запрещено продавать изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и другие.