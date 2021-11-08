В России предложили обязательно маркировать рубашки и шарфы

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о рубашках, предметах одежды из искусственного меха, одежде из фетра, плащах, блузках, спортивных и лыжных костюмах, комбинезонах, жакетах, пиджаках, свитерах и кардиганах, шалях, шарфах, галстуках и шейных платках.

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В организации объяснили, что продавцы вынуждены одновременно торговать маркированными и немаркированными товарами, и это усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам. Потребители же не могут визуально определить, относятся товары к перечню маркируемых или нет, в связи с чем они могут оформить обращение о нарушении, тогда как фактически нарушения нет.

С 1 января в России была введена обязательная маркировка ряда товаров легкой промышленности. Без маркировки запрещено продавать изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и так далее.

В апреле Минпромторг создал рекомендации по определению новых категорий товаров, для которых российское правительство может ввести обязательную маркировку. По задумке ведомства для это должны соблюдаться одновременно два условия. Во-первых, рост цен на продукцию после внедрения маркировки не должен превышать предельно допустимое значение в течение шести лет. Во-вторых, баланс доходов и затрат, связанных с расширением маркировки, для всех участников рынка обязан быть положительным.

Ранее сообщалось, что цифровая маркировка относительно дешевых товаров приведет к удорожанию их себестоимости и отразится на потребителях. По словам генерального менеджера подразделения Henkel в России и СНГ Сергея Быковского, любые меры, связанные с нанесением дополнительной маркировки, приведут к удорожанию производственных процессов.