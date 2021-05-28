В России заявили о возможном росте цен на детские игрушки

Российские производители детских игрушек обсудят с Минпромторгом вопросы ценообразования в отрасли. Об этом сообщила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина в беседе с «Известиями».

По ее словам, организация предложит ведомству субсидировать изготовителей сырья для своей продукции. Речь о таких материалах, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Мера позволит изготовителям игрушек не поднимать цену товаров.

Цицулина отметила, что к настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30–70 процентов в зависимости от их вида. В настоящее время розница продает товары, которые были изготовлены и закуплены в прошлом году. Новые игрушки, сделанные из материалов по более высокой стоимости, могут появиться в рознице осенью. Глобальные производители заявили о том, что могут скорректировать свои цены.

Ранее сообщалось, что цифровая маркировка относительно дешевых товаров приведет к удорожанию их себестоимости и отразится на потребителях. По словам генерального менеджера подразделения Henkel в России и СНГ Сергея Быковского, любые меры, связанные с нанесением дополнительной маркировки, приведут к удорожанию производственных процессов.