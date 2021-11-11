Прибор для поиска воды на Марсе использовали при исследовании мерзлоты на Ямале

«ЯМАЛ-МЕДИА»: вечную мерзлоту на Ямале изучают с помощью прибора для поиска воды на Марсе

На трассе Салехард-Надым на Ямале вечную мерзлоту исследуют с помощью прибора для поиска воды на Марсе. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «ЯМАЛ-МЕДИА».

На кадрах видно, что два специалиста с помощью прибора исследуют дорогу. «Они ищут причину, почему надымская дорога гуляет», — объяснил автор видео.

Исследователи используют сверхглубокий георадар — благодаря уникальной технологии он способен анализировать, что находится на глубине 300 метров, без вреда для дороги.

Ранее нефтяники на Ямале нашли на месторождении замерзающего фламинго и спасли его. В настоящий момент с животным все хорошо, его взяли под опеку местные зоозащитники.