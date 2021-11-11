«Живем на севере»: в городе Губкинский на Ямале предложили переименовать три улицы

В городе Губкинский на Ямале появится улица Северного счастья. Об этом сообщается на портале «Живем на севере».

Жителям города предложили переименовать три улицы — Школьная, Таежная и Молодежная. Это произошло, потому что в апреле поселок Пурпе присоединили к Губкинскому и улицы стали дублироваться.

«В каждой паре совпадающих улиц одну нужно переименовать, чтобы не было путаницы. Легче это сделать в Губкинском, так как в нем адресация привязана к микрорайонам, а в Пурпе — к улицам», — говорится в сообщении городской администрации во «ВКонтакте».

Помимо Северного счастья, есть еще два варианта названий для новой улицы — Сибирская и Дружба.

Ранее сообщалось, что на Ямале появится первая эколаборатория по переработке пластика. Она будет находиться в селе Яр-Сале. Из пластика лаборатория изготовит различные предметы обихода и декора.