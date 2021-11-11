В Армении открыли мемориал памяти сбитых Азербайджаном российских офицеров

Возле армянского села Ерасх открыли мемориал памяти офицеров экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Вооруженными силами (ВС) Азербайджана над территорией Армении в 2020 году. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

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Мемориал «Холм Памяти» на месте падения вертолета был открыт по инициативе международного гуманитарного фонда «Мир». Таким образом решили увековечить память погибших при крушении командира экипажа, майора Юрия Ищука и бортового авиатехника, старшего лейтенанта Романа Федина.

По замыслу фонда, помимо установленного памятника, мемориальный комплекс также будет включать в себя часовню и военно-исторический музей «Погибшим воинам» имени А.С. Грибоедова, при котором будет функционировать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

9 ноября 2020 года ВС Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24, сопровождавший автомобильную колонну дислоцированной в Армении 102-й военной базы России. В результате крушения погибли два члена экипажа. Еще один, старший лейтенант Владислав Грязин, был эвакуирован с места происшествия с травмами средней тяжести.