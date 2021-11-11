В идее по легализации майнинга в России нашли недостатки

Эксперт «Роскомсвободы», юрист Digital Rights Center Михаил Третьяк нашел недостаток в идее по легализации майнинга в России и приравниванию его к предпринимательству. Сама инициатива верна, однако недочет в том, что она ограничивается только майнингом, заявил он «Секрету фирмы».

В понятном регулировании нуждается любая деятельность, так или иначе связанная со всей сферой криптовалют, находит специалист. Что же касается регулирования майнинга, то пролоббировать подобные изменения не раз пытались сами представители отрасли, объяснил Третьяк.

«Конечной целью подобного регулирования является выход майнеров из “серой” зоны и введение как понятного правового режима подобной деятельности, так и понятного и прозрачного режима ее налогообложения», — указал эксперт. По его мнению, соответствующий законопроект может стать «светом в конце тоннеля» для российской криптоиндустрии.

Однако эксперт в области криптовалют Евгений Каминский инициативу перспективной не считает. По его мнению, крупным майнинговым проектам теперь будет выгоднее уехать — например, в Казахстан или Монголию. «Майнеры особо не продают, что намайнили, а если не продано — то и прибыли нет, вся прибыль виртуальная, и с нее не уплатишь налог, пока она не станет реальной», — сказал он, объяснив, что из-за высокой волатильности криптовалют сектор сталкивается с перспективой убытков.

11 ноября легализовать майнинг предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, сообщив, что соответствующий законопроект уже подготовлен. Председатель ГД Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для обсуждения вопроса.

8 ноября сообщалось, что необходимость приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству видит Министерство экономического развития России. Так у властей появится возможность регулировать данную сферу деятельности и собирать соответствующие налоги, считают в министерстве.