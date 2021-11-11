Россиянин нашел в печи частного дома почти килограмм взрывчатки

В городе Сольцы Новгородской области мужчина пошел топить печь в частном доме на два хозяина и случайно нашел в ней почти килограмм взрывчатки, сообщает Telegram-канал Shot.

Когда мужчина спустился в подвал, то заметил, что некоторые предметы находятся не на своих местах. Одна из стен была разобрана, отметил россиянин.

Мужчина уверен, что взрывчатое вещество незаконно хранила его соседка. По его словам, женщина могла таким образом его убить, поскольку ранее он встречался с ее дочерью, а позже они расстались. Однако, по информации Shot, сам житель Новгородской области был ранее судим по статье о незаконном хранении взрывчатки. Более того, он работает кочегаром на одном из местных деревообрабатывающем предприятий.

Полиция уже проводит проверку.

Ранее в Ханты-Мансийске 56-летний местный житель пойдет под суд за убийство соседа ножницами. По данным следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт — сосед отказывался покидать жилище хозяина и оскорблял его сожительницу. В результате завязалась драка, в ходе которой обвиняемый нанес сопернику несколько ударов в голову и по телу, а после схватил хозяйственные ножницы и нанес противнику колющий удар в шею.