Россиянин пойдет под суд за убийство соседа ножницами

В Ханты-Мансийске россиянина обвинили в убийстве соседа с помощью ножниц

В Ханты-Мансийске 56-летний местный житель пойдет под суд за убийство соседа ножницами. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 июня 2021 года в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт — сосед отказывался покидать жилище хозяина и оскорблял его сожительницу. В результате завязалась драка, в ходе которой обвиняемый нанес сопернику несколько ударов в голову и по телу, а после схватил хозяйственные ножницы и нанес противнику колющий удар в шею.

В результате 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 сентября сообщалось, что в Иркутской области 46-летний россиянин предстанет перед судом за убийство брата ножницами.