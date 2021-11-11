Новый глава МИД Японии рассказал о политике в отношении России

Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси рассказал о политике Токио в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД заявил, что будет развивать взаимовыгодные отношения с Москвой в различных областях, в том числе политической, экономической и культурной. Он также подчеркнул, что Япония намерена продолжить переговоры с Россией по заключению мирного оговора на основе существующих договоренностей.

Ранее генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно рассказал о позиции правительства страны насчет подписания мирного договора с Россией. По его словам, японские власти полагают, что проблему заключения мирного договора нельзя перекладывать на будущие поколения. Мацуно отметил, что в Японии считают базовым документом подписанную 19 октября 1956 года Совместную советско-японскую декларацию, которая восстановила дипломатические отношения между двумя странами и установила начальную позицию для процесса дальнейших переговоров.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

