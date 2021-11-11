За спасение климата призвали молиться

Папа Римский Франциск призвал католиков помолиться за успех Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго и спасение планеты. Послание было опубликовано на сайте Ватикана.

В своем письме глава Римско-католической церкви выразил сожаления по поводу своего отсутствия на открытии конференции ООН. Он попросил всех людей, принадлежащих к католической церкви, помолиться за плодотворный исход мероприятия, результаты которого помогут в борьбе с изменением климата на планете. «Это собрание предназначено для решения одной из величайших моральных проблем нашего времени: сохранения Божьего творения, данного нам как сад, который нужно возделывать, и как общий дом для нашей человеческой семьи», — говорится в письме.

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Папа Римский также призвал участников саммита «проявить мудрость и силу» ради спасения будущих поколений. «Время уходит; эту возможность не следует упускать из-за страха столкнуться с Божьим судом за нашу неспособность быть верными хранителями мира, который Он доверил нашей заботе», — заявил Франциск.

В официальном послании для конференции, которое было зачитано от имени папы Римского 2 ноября, также отмечалось, что пандемия COVID-19 и изменение климата стали двойным ударом для всего человечества. Они сопоставимы с ущербом, который может нанести глобальный конфликт, поэтому, чтобы спасти планету, к борьбе с ними следует подходить серьезным образом.

К решительным действиям по спасению от глобального потепления и борьбе с социальным неравенством ранее призвали главы Римско-католической церкви, Восточной православной церкви и Англиканской общины. С необычным совместным заявлением они выступили в сентябре 2021 года. Тогда папа Римский Франциск, вселенский патриарх Варфоломей и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби публично высказались о важности экологического вопроса накануне Конференции ООН по изменению климата (COP26). По их мнению, последствия глобального потепления сильнее прочего ударят по самым бедным жителям планеты, которые меньше других ответственны за изменение климата. Они призвали людей внести индивидуальный вклад в улучшение экологической обстановки, а мировых лидеров — возглавить переход к справедливой экономике и устойчивому развитию.