Католическая церковь расплатится с жертвами педофилии

Католическая церковь Франции согласилась распродать церковную недвижимость, чтобы оказать моральную компенсацию жертвам сексуального насилия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент Епископской конференции Эрик де Мулен-Бофор заявил, что Церковь признала свою «институциональную ответственность» и решила пойти «по пути признания и возмещения ущерба, который открывает жертвам возможность получить возможность посредничества и компенсации».

Епископы создадут фонд, "финансируемый в любой необходимой степени за счет продажи недвижимости и других активов", сообщил журналистам де Мулен-Бофор, архиепископ Реймса и глава конференции французских епископов.

«При необходимости мы также готовы взять кредиты для выполнения наших обязательств», — добавил де Мулен-Бофор, при этом не указав подробностей о размере компенсации и о том, как именно церковь намерена ее выплатить.

Кроме того, епископы также решили попросить Папу Римского направить к ним специальных посланников, которые будут следить за тем, как каждый епископ и епархия рассматривают отдельные случаи жестокого обращения с несовершеннолетними.

5 октября вышло масштабное расследование, раскрывшее данные о том, что члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей. При этом, они призывали жертв хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Согласно данным этого расследования, с 1950 по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей.