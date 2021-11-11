Беременным рассказали о рисках отказа от прививок от коронавируса

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков сообщил, что COVID-19 у беременной женщины может провоцировать задержку развития плода, а также увеличивать вероятность прерывания беременности. Об этом сообщает ТАСС.

Шмаков призвал беременных и кормящих женщин вакцинироваться. По его словам, прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности. Он добавил, что коронавирусная инфекция также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, «особенно в случае его рождения раньше срока».

Специалист подчеркнул, что в группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. «Действительность такова. Ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения <...> Следует помнить, что привитая мама поможет ребенку. Антитела от COVID-19 передаются и ему», — сказал он.

Ранее миф о бесплодии, к которому якобы приводят прививки от COVID-19, развеял врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру». Он также отметил, что из всех вирусов бесплодие у человека может вызвать эпидемический паротит, или свинка.