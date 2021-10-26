России предрекли демографический коллапс из-за количества бездетных женщин

В ближайшие годы доля бездетных женщин в России практически удвоится. Из-за этого в стране может возникнуть демографический коллапс, предрекли социологи и экономисты, которых цитирует «Коммерсантъ».

По словам опрошенных специалистов, демографическую ситуацию в России усугубила пандемия. Коронавирус серьезно отразился на здоровье женщин. «Существенно выросла материнская смертность, продолжают ухудшаться соматическое и репродуктивное здоровье женщин», — пояснил вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский.

Социологи прогнозируют, что доля бездетных женщин в России возрастет с нынешних восьми до 15 процентов. Ситуацию пока не спасают и предпринимаемые властями меры. По информации «Ъ», Россия по данному показателю приблизится к среднеевропейскому уровню.

Согласно данным за 2018 год, в стране насчитывалось 39,1 миллиона женщин детородного возраста, при этом 6 миллионов из них были бесплодны.

Ранее миф о бесплодии, к которому якобы приводят прививки от COVID-19, развеял врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру». Он также отметил, что из всех вирусов бесплодие у человека может вызвать эпидемический паротит, или свинка.

В июле акушер-гинеколог Владислав Корсак рассказал, что коронавирус не может навредить плоду во время беременности, но способен подорвать здоровье матери. Поэтому вакцинация, по его словам, обезопасит беременную женщину, при этом не нанеся вред ребенку. Однако прививаться стоит не менее чем за две недели, а лучше за месяц до предполагаемого зачатия.