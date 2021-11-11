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Главу российской нефтекомпании задержали при попытке сбежать в Грузию

Глава «Нефтесервиса», обвиняемая в неуплате налогов и взятках, пыталась уехать из России
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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Сочи силовики задержали руководителя нефтяной компании из Нижневартовска «Нефтесервис» Екатерину Симакову, обвиняемую в неуплате налогов и взятках и находящуюся в федеральном розыске. Об этом сообщает Znak.com.

Правоохранители считают, что женщина намеревалась сбежать из России, уехав в Грузию через Абхазию, соседствующую с Сочи. Сейчас она находится в СИЗО Краснодарского края, в ближайшее время ее этапируют в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), где ведется расследование уголовных дел против нее.

По версии следствия, глава нефтекомпании уклонилась от уплаты налогов. Ущерб бюджету оценивается в 600 миллионов рублей. Симакова с 2015-го по 2017 год представляла в Федеральную налоговую службу недостоверные данные, позволившие ей снизить выплаты.

Кроме того, ей вменяются два эпизода взяток. По данным Следственного комитета России, она передала денежное вознаграждение начальнику управления Пенсионного фонда в Нижневартовске Юрию Гончаруку на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Взятки предназначались за снижение тарифных санкций по неуплате страховых взносов нефтяной компанией и общее покровительство.

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