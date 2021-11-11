Выявлен фактор риска смерти от COVID-19

Ученые из США показали, что нарушение дыхания во сне повышает риск смерти при COVID-19

Исследователи из США показали, что у людей с расстройствами дыхания во время сна выше риск госпитализации и смерти при COVID-19. Посвященная новому фактору риска при коронавирусной инфекции статья специалистов опубликована в JAMA Network Open.

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Ученые из Кливлендской клиники проанализировали данные о здоровье более чем 360 тысяч пациентов, для 5,4 тысячи из них имелись данные о характере сна. У 1935 из последних тест на COVID-19 был положительным. Кроме того, исследователи приняли во внимание наличие сопутствующих заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Анализ ученых выявил, что нарушения дыхания во сне — в частности, апноэ — связаны с повышением на 31 процент риска тяжелого протекания и смерти от COVID-19. В то же время исследователи отмечают, что наличие нарушений дыханий во сне не повышало риск заражения коронавирусной инфекцией. «Наше исследование помогает лучше понять связь между нарушениями сна и риском неблагоприятных исходов COVID-19. Оно указывает на то, что биомаркеры воспаления могут опосредовать эту взаимосвязь», — отмечает одна из авторов работы Рина Мехра.