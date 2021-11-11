Женщина облила кассиршу горячим супом, позвонила в полицию и попала на видео

Американка позвонила в полицию из-за горячего супа, облила им кассиршу и попала на видео

Посетительница ресторана в Техасе обратилась в полицию из-за слишком горячего супа, а затем выплеснула его в лицо кассирше, сообщает издание WFLA. Инцидент попал на видео, отрывок опубликовал Telegram-канал ТелеДНО.

По данным WFLA, когда женщина забрала из мексиканского ресторана Sol De Jalisco суп, она заметила, что пластиковая крышка контейнера начала плавиться из-за его температуры. Тогда она позвонила в полицию, а затем, возмущенная, вернулась в ресторан. На видео женщина подходит к кассе, эмоционально объясняется и показывает сотруднице ресторана расплавившуюся крышку. Кассирша берет телефон, а женщина обливает ее горячим супом и быстро уходит.

Когда на место прибыла полиция, недовольная клиентка уже ушла. Полицейские опросили свидетелей и запретили женщине посещать заведение. Сотрудница ресторана не пострадала.

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