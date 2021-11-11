Сталлоне рассказал о едва не убившем его ударе во время съемок

Сталлоне: «Дольф Лундгрен растер меня в порошок на съемках "Рокки IV"»

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о сильном ударе, полученном во время съемок фильма «Рокки IV». Об этом пишет New York Post.

Артист вспомнил, что пропустил удар от Дольфа Лундгрена, сыгравшего роль Ивана Драго. После съемок сцены боя он не почувствовал какого-либо недомогания, но уже вечером давление подскочило до 260, и он «приготовился беседовать с ангелами».

Сталлоне провел в отделении интенсивной терапии четыре дня, после чего вернулся на съемочную площадку. «Лундгрен растер меня в порошок», — признался актер.

Иван Драго — персонаж серии фильмов про Рокки Бальбоа, соперник главного героя. Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сильвестора Сталлоне и представлена публике в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус». После нее вышли еще пять картин со Сталлоне в роли Бальбоа. В 2015-м франшиза была перезапущена. «Крид 2» вышел на экран в 2018 году.