Чемпион UFC спародировал Сталлоне

Польский боец смешанного стиля (MMA) Ян Блахович спародировал актера Сильвестра Сталлоне в фильме «Рокки 4» перед очередным поединком. Ролик доступен в Twitter-аккаунте тяжеловеса.

Блахович воспроизвел отрывок из четвертой части франшизы, посвященной боксеру Рокки Бальбоа. В оригинальном фильме герой Сталлоне выкрикивает имя своего оппонента — советского тяжеловеса Ивана Драго. Блахович прокричал имя Гловера Тейшеры — с бразильцем ему предстоит встретиться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Блахович — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. 6 марта 38-летний поляк защитил титул в поединке с Исраэлом Адесаньей.

В марте другой боец MMA Бен Аскрен выпустил похожий ролик, где спародировал Рокки Бальбоа. Американец провел тренировку в стиле известного персонажа перед боксерским поединком с блогером Джейком Полом.