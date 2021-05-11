Чемпион UFC посмеялся над Новым Хабибом

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Ян Блахович посмеялся над шведским бойцом смешанного стиля Хамзатом Чимаевым, известным как Новый Хабиб. Об этом сообщает MixedMartialArts.com.

Поляк отметил, что спортсмен чеченского происхождения уже выиграл все чемпионские пояса в интернете. «Чимаев может говорить все, что захочет, но разговор и поединок — совершенно разные вещи», — добавил Блахович.

9 мая Чимаев заявил, что собирается провести бой в полусреднем весе в августе и ноябре этого года, а в среднем дивизионе — в сентябре и декабре. На счету шведского спортсмена девять побед в девяти поединках. Он одержал три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.

Блахович провел 36 боев в профессиональной карьере. Он одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.