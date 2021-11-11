Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и восхитила пользователей сети

Американская стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета, чтобы закрыть багажные полки, и удивила пользователей сети. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа.

На размещенных кадрах видно, как бортпроводница, находясь в проходе между рядами кресел, поочередно закрывает три верхние багажные полки при помощи шпагата. При этом девушка была одета в фирменный брючный костюм темно-серого цвета и черные туфли. Ее образ дополнен распущенными волосами и разноцветным шейным платком.

Подписчики сообщества оценили ролик в комментариях. «Как здорово! Ты такая молодец», «Очень талантлива», «Мило. Я надеюсь, что полки потому помоют», «Вот бы увидеть такое во время полета», «Прекрасна», «Ты такая красивая и сексуальная», «Как же мне нравятся твои длинные ноги», — восхитились они.

Ранее в октябре стюардесса попозировала в необычной позе в самолете и удивила пользователей сети. На снимке девушка сидит в кресле в кабине пилота, задрав одну ногу на панель рулевого управления. На ней надета черная мини-юбка, колготки, топ, кардиган, туфли и головной убор капитана воздушного судна. «Готов улететь с тобой хоть куда», — написал один из юзеров.