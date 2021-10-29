Стюардесса в мини-юбке задрала ногу в кабине пилота и восхитила фанатов

Бортпроводница попозировала в необычной позе в самолете и восхитила пользователей сети

Стюардесса попозировала в необычной позе в самолете и удивила пользователей сети. Кадры, восхитившие фанатов, появились в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа.

На снимке девушка сидит в кресле в кабине пилота, задрав одну ногу на панель рулевого управления. На ней надета черная мини-юбка, колготки, топ, кардиган ,туфли и головной убор капитана воздушного судна. Кроме того, у бортпроводницы яркий макияж — подведены глаза, нанесены румяна, а губы накрашены розовой помадой.

Подписчики аккаунта поразились фотографией и начали делать стюардессе комплименты в комментариях. «Потрясающе!», «Какие длинные ноги!», «Вы очень красивы», «Готов улететь с тобой хоть куда», «Просто прекрасно!» — писали они.

Ранее в октябре стюардесса поделилась снимком в необычной позе в кабине пилота и удивила поклонников. Так, на фотографии девушка сидит в полуобороте в кресле второго пилота, задрав одну ногу на панель управления. На ней надеты чулки телесного цвета с кружевом, черные туфли на каблуке, золотые часы и браслеты.