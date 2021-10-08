Стюардесса забралась на тележку для еды в мини-юбке и удивила пользователей сети

Стюардесса из Италии сфотографировалась в самолете на тележке для еды и удивила фанатов

Стюардесса итальянской авиакомпании забралась на тележку для еды в самолете и удивила пользователей сети. Снимок девушки появился в Instagram-аккаунте, освещающем досуг бортпроводников.

На снимке девушка позирует между рядами кресел, держась за них руками. При этом на сотруднице авиакомпании надета классическая униформа, состоящая из темно-синего пиджака, юбки длины мини в тон, белой рубашки и желтого платка на шею. Кроме того, образ стюардессы дополнен золотыми часами, серебряным браслетом и темно-синими туфлями.

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью бортпроводницы и необычным кадром. «Очень красивая!», «Какая очаровательная улыбка», «Какая интересная поза», «А она хорошо держит баланс!», «Невероятно милая стюардесса», «Очень привлекательная внешность», — писали они под публикацией.

Ранее в октябре стюардесса из Канады поделилась снимком в необычной позе в салоне самолета и удивила пользователей сети. Для фотографии девушка залезла на багажную полку, задрав одну ногу вверх. При этом на ней надет фирменный синий костюм с мини-юбкой, прозрачные колготки и черные туфли на невысоком каблуке.