Superjet объединили с Aurus

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует завершить сертификацию самолета Superjet в бизнес-версии Aurus Bussines Jet (ABJ) в 2022 году. О совмещении брендов РБК сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Aurus Bussines Jet создан на базе Sukhoi Business Jet (SBJ) — Superjet в VIP-конфигурации. Презентация SBJ состоялась летом 2021 года на авиасалоне МАКС в Жуковском. Затем появилась идея доработать его и выпустить самолет под брендом Aurus. Первый показ Aurus Bussines Jet состоится на авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября. Самолет выставят на стоянке Aurus вместе с вертолетом «Ансат» и лимузином.

В новом самолете есть душевая кабина, высокоскоростной интернет и встроенный трап. ABJ сможет пролететь без дозаправки 7200 километров — расстояние от Москвы до Владивостока — благодаря дополнительной топливной системе, впервые установленной на самолетах Superjet. Сейчас максимальная дальность полета пассажирских Superjet 100 составляет от 3 до 4,6 тысячи километров в зависимости от конфигурации.

Первый ABJ создан на средства «Ростеха», в состав которого входит ОАК. Источник издания сообщил, что изготовление салона обошлось в 900 миллионов рублей. Стоимость нового бизнеc-джета будет зависеть от комплектации и выбранных опций. Всего в мире используется около 170 самолетов, сопоставимых по размерам и характеристикам, сообщили в Минпромторге.

В конце октября стало известно, что на лабораторные испытания нового пассажирского самолета Sukhoi Superjet New (SSJ-New) потратят 1,08 миллиарда рублей. Новый самолет заменит Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и будет состоять из деталей российского производства на 97 процентов. Сейчас в SSJ100 используется 50 процентов отечественных деталей.