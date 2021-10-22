В России потратят миллиард рублей на испытания нового Sukhoi Superjet

В России на лабораторные испытания нового самолета Sukhoi Superjet New (SSJ-New) потратят 1,08 миллиарда рублей. Эта сумма указана в условиях конкурса, объявленного производителем Superjet — корпорацией «Иркут», пишет РБК.

Проведением «сертификационных ресурсных испытаний» займется Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2023 году. Итоги конкурса подведут 23 ноября 2021 года.

О разработке самолета Sukhoi Superjet New было объявлено в апреле 2019 года. Новый самолет заменит Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), он будет состоять из деталей российского производства на 97 процентов. Сейчас в SSJ100 используется около 50 процентов отечественных деталей. Выпуск SSJ-New планируется в 2024 году.

СМИ писали, что разработка нового самолета обойдется примерно в 120-130 миллиардов рублей. Половина этой суммы уйдет на создание российского двигателя. Самолет получит отечественные усовершенствованные шасси, новейшее кислородное оборудование и систему контроля вибрации двигателя.