Девушка отказалась выполнить одну просьбу невесты и испортила свадьбу

Пользовательница Reddit под ником BlueRoses95 поделилась историей о том, как случайно испортила свадьбу своей подруги. Девушка призналась, что отказалась выполнить одну просьбу невесты, из-за чего они в итоге поссорились.

Автор поста рассказала, что собиралась прийти на свадьбу подруги вместе со своим женихом, но он не смог посетить торжество из-за болезни. Незадолго до мероприятия мужчина подарил ей опаловое ожерелье на золотой цепочке и отметил, что оно подойдет к ее наряду подружки невесты.

По словам девушки, в день свадьбы невеста увидела это украшение и попросила отдать его ей. «Я попыталась вежливо ей отказать, потому что мой жених приготовил ожерелье специально для этого мероприятия, и я хотела быть в нем», — поделилась она. Невеста и другие ее подруги продолжили настаивать на том, чтобы девушка сняла и отдала украшение, однако она так и не согласилась.

Затем невеста стала просить девушку снять ожерелье, объяснив это тем, что украшение подружки невесты выглядело лучше ее собственного. «Я не стала этого делать, потому что мне хотелось поделиться фотографиями, на которых я в ожерелье, с женихом», — пожаловалась она. После того, как героиня истории отказалась снять украшение, другие гости праздника начали косо на нее смотреть. Позже к автору поста подошла сестра невесты и обвинила ее в том, что она сильно расстроила подругу в ее праздник.

Девушка добавила, что подруга так обиделась из-за ее отказа, что после свадьбы перестала отвечать на ее звонки и сообщения. Тем не менее, в комментариях под постом многие пользователи поддержали рассказчицу. По их мнению, невеста не должна была вымогать у подруги украшение. Некоторые также заверили девушку в том, что она имела полное право отказать невесте.