Женщина увидела неожиданную гостью на своем дне рождения и сбежала

Женщина рассказала, что сбежала с вечеринки в честь своего дня рождения после того, как увидела там неожиданную гостью — родную сестру. Свою историю она рассказала на сайте Reddit.

Авторша поста заявила, что несколько лет назад серьезно поссорилась с сестрой. «Я застукала, как мой зять целовался с другой женщиной, но когда я сообщила сестре об этом, то она отказалась поверить и назвала меня ревнивой уродливой девушкой, у которой нет будущего. По ее мнению, я хотела разрушить ее брак, потому что завидовала ей. Она кричала на меня полчаса, смеясь над всеми моими недостатками и поражениями», — поделилась пользовательница сайта.

Женщина отметила, что после случившегося перестала общаться с сестрой. Слова родственницы так сильно ранили рассказчицу, что в самые непростые периоды она продолжала вспоминать их. Спустя три года она узнала, что ее сестра рассталась с мужем из-за его измен. Родственница попыталась принести героине истории извинения, но та отказалась принять их. «Члены семьи просили меня простить ее, но я не захотела», — написала она.

На прошлой неделе авторша поста отметила день рождения. Женщина попросила мать не приглашать ее сестру на вечеринку, но в итоге та все равно появилась. В результате именинница очень расстроилась и решила сбежать с праздника вместе со своей подругой. Однако ее поступок огорчил семью. После праздника мать отказалась разговаривать с дочерь и обвинила ее в том, что та опозорила ее перед остальными родственниками.

Тем не менее в комментариях к посту большинство пользователей встали на сторону рассказчицы. «Уродами в этой истории выступили все, кто поступил против вашей воли», «Вы человек с настоящими эмоциями, а не кукла, которую используют родные, чтобы создать видимость идеальной семьи», — заявили комментаторы. Некоторые также посчитали, что мать героини истории сама себя опозорила.