Парень случайно заказал посылку на адрес родителей и опозорился

Пользователь Reddit рассказал историю о том, как случайно заказал игрушку для взрослых на адрес своих родителей. Парень признался, что опозорился перед родными, так как его мать открыла коробку и увидела заказ.

Автор поста рассказал, что недавно поступил в университет. Первым делом после переезда он планировал заказать много секс-игрушек. Однако, по словам парня, его родители имели доступ к его кредитной карте и видели, на что он тратит деньги. Поэтому герою истории пришлось создать учетную запись в PayPal, чтобы совершить покупку конфиденциально.

Парень признался, что был так взволнован, что не перепроверил адрес доставки. «Поскольку мой PayPal привязан к моему банковскому счету, который все еще содержит информацию об адресе моих родителей, он автоматически указал его», — рассказал автор поста.

По словам автора, в день доставки он ждал звонка от курьера, но ему позвонила его мать и сообщила, что на его имя пришла посылка. Парень попытался убедить мать не трогать ее, но она все равно раскрыла открыла коробку. «После короткого молчания я услышал самый истерический смех, который я когда-либо слышал по телефону», — вспоминает он. «Знаете, что самое худшее в этой ситуации? Мои родители планируют навестить меня на следующей неделе», — заключил парень.

«Зато они могут привести тебе твою посылку в следующий визит», — пошутил один из пользователей в комментариях под постом. Других комментаторов смутил тот факт, что мать парня открыла посылку сына, несмотря на то, что он просил ее этого не делать. По их мнению, она поступила некорректно, так как ее сын имеет право на частную жизнь.