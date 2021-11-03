Женщина узнала секрет сестры благодаря анонимному сообщению

Пользовательница сайта Reddit c ником Nomym поделилась историей о том, как узнала секрет сестры благодаря анонимному сообщению. По словам женщины, неизвестный отправил ей письмо, в котором сообщил, что ее родственница выдумала беременность, чтобы удержать возлюбленного.

«Моя сестра Кэти (Katy) и ее бойфренд Марк (Mark) сходились и расставались на протяжении последних 15 лет. Однажды они сильно поссорились, и, казалось, Марк решил навсегда разорвать с ней отношения. Но внезапно Кэти объявила о своей беременности», — поделилась авторша поста. Известие о грядущем пополнении сильно обрадовало Марка, и он передумал расставаться с Кэти.

Недавно рассказчица получила анонимное сообщение, в котором утверждалось, что ее сестра на самом деле не беременна. Женщина отказалась поверить неизвестному человеку и решила поговорить об этом с родственницей. В итоге Кэти призналась, что придумала эту историю, потому что боялась потерять бойфренда. «Я попросила сестру раскрыть всем правду, но она отказалась. Она надеялась, что забеременеет по-настоящему в ближайшее время», — вспомнила пользовательница.

Авторша поста не смогла долго молчать, особенно учитывая, сколько денег ее родственники потратили на подарки для вымышленного ребенка. «Мои родители купили очень дорогую детскую кроватку и потратили много денег на другую мебель для ребенка. А родители Марка полностью оплатили расходы на вечеринку по случаю беременности Кэти», — уточнила она.

В конце концов женщина решила разослать всем родственникам email-сообщения, в которых сообщила правду о сестре. После этого Марк расстался с Кэти, а она отказалась общаться с сестрой.

Большинство пользователей поддержали решение авторши поста отправить всем письма. «Отношения, построенные на лжи, никогда не будут прочными», «Даже если бы Кэти действительно была беременна, ребенок не смог бы спасти отношения, которые уже были испорчены», — написали комментаторы.