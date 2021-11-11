Политик-трансгендер ответила призвавшему «выгнать ее к собачьим чертям» Милонову

Политик-трансгендер с Алтая Юлия Алешина, которая возглавила отделение региональной партии «Гражданская инициатива», ответила депутату Госдумы Виталию Милонову, призвавшему «выгнать ее к собачьим чертям». Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что не согласна с мнением Милонова, который считает, что органы государственной власти должны запретить партию. Такие высказывания, по ее словам, не соответствуют действующему законодательству и не красят депутата Государственной Думы. Кроме того, Алешина удивилась, что данная тематика так привлекает депутата. Она заявила, что может порекомендовать ему профессионального психолога.

Вместе с тем Алешина не исключила, что в будущем будет баллотироваться в Госдуму по округу Милонова, «чтобы уже окончательно поставить крест на его политической карьере».

Ранее Виталий Милонов заявил, что партию, которую возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина на Алтае, следует распустить. Парламентарий отметил, что ее назначение является попыткой протолкнуть в Россию ценности Запада.

В Алтайском крае отделение региональной партии «Гражданская инициатива» возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина. Такое решение политик приняла после того, как узнала о трансгендерах, работающих в данной сфере во всем мире.