На Украине начали использовать феминитивы в официальных документах

Киевский городской совет первым на Украине начал использовать феминитивы в официальных документах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентской партии «Слуга народа».

Так, в официальных текстах столичного совета допускается использование таких слов, как «депутатка», «жительница» и «гражданка». За нововведение Киевский горсовет проголосовал 11 ноября. Уточняется, что данные изменения были инициированы женским крылом партии, в котором надеются, что решение Киевсовета станет примером для других областей Украины.

«Это первый на Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства», — говорится в сообщении партии.

Ранее стало известно, что на Украине официально разрешили использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровой документации. Изменения в классификаторе профессий узаконило своим приказом министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Согласно документу, названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде за исключением тех, что используются исключительно в женском: нянька, горничная, швея.