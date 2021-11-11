В Волгоградской области отреставрируют 50 памятников времен войны

До конца 2022 года в Волгоградской области реконструируют 50 памятников и мемориалов

В Волгоградской области до конца 2022 года отреставрируют 50 памятников времен войны. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

Братские захоронения и памятники времен Великой Отечественной войны реконструируют к 80-летию Сталинградской битвы. Сообщество ветеранов уже обратилось с таким предложением к губернатору региона Андрею Бочарову. В настоящее время специалисты занимаются формированием списка мемориалов, которые войдут в программу реконструкции.

Отмечается, что подобный масштабный проект будет реализован в Волгоградской области впервые. Он стане частью празднования 80-летия Сталинградской битвы. При этом еще с 2014 года в регионе проводится системная работа, направленная на сохранение исторической правды и увековечение памяти, а специалисты отслеживают состояние объектов культурного наследия регионального и федерального значения.

В октябре сообщалось, что в Волгоградской области стартовал театральный фестиваль «Успех», который продлится до января 2022 года. В нем примут участие 12 театров области, в том числе из Волгограда, Камышина, Калача-на-Дону и Волжского.