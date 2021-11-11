Россиянка опровергла популярные мифы об отечественных отелях «все включено»

Российская туристка отдохнула в пятизвездочном отеле в Анапе по системе «все включено» и опровергла популярные мифы об отечественных курортах. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, раньше она слышала противоречивые мнения о сервисе в российских гостиницах, особенно в сравнении с турецкими курортами. «В 2021 году я отдохнула на “все включено” больше чем в десяти отелях Турции. Мне есть с чем сравнить», — рассказала она и добавила, что в итоге осталась довольна питанием на шведских столах в Анапе.

Путешественница отметила разнообразие завтраков, которые не повторялись каждый день — гостям предлагали несколько видом омлетов и каш, мясные продукты (сосиски, котлеты), творожные запеканки, блины, вафли, хлопья и так далее.

На обеды и ужины отдыхающим подавали различные мясные и рыбные блюда: утку по-пекински, индейку в сливочном соусе, морепродукты, копченую рыбу, плов, а также десерты: шоколадный фондан, печенье, торты и пироги.

Кроме того, блогерше понравилось отдельное меню для детей и напитки. На выбор постояльцам предлагали не только чай, кофе, соки и лимонады, но и алкогольные напитки известных европейских брендов.

«Еще раз убедилась, что вокруг нашего Юга много мифов. Теперь точно знаю, что в Анапе есть хорошее “все включено”. Просто надо знать, где искать», — подытожила она.

В октябре другая российская туристка, впервые побывшая в Анапе, рассказала о «налете из 90-х». По ее словам, на курорте много старых домов, нелепых вывесок и «бесконечных» столовых. При этом путешественница добавила, что в городе есть много современной инфраструктуры — облагороженный променад, колесо обозрения, парки и модные кафе.