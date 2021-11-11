Назван способ «обелить» российскую экономику

Замглавы контрольного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Варвара Бурлевич назвала способ «обелить» российскую экономику. Ее слова приводят «Ведомости».

По мнению Бурлевич, одним из способов борьбы с уклонением от уплаты налогов российскими компаниями может стать механизм налоговой оговорки. Он предусматривает, что заказчики услуг при заключении договоров с поставщиками и подрядчиками вносят в них пункт об обоюдном обязательстве соблюдать налоговое законодательство.

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Речь прежде всего идет об НДС и намерении исключить «разрывы» по нему — ситуации, когда продавец товаров или услуг намеренно завышает «входящий» НДС для получения вычета при уплате в бюджет «исходящего». Особое внимание Бурлевич уделяет 3,3 тысячи крупнейших налогоплательщиков России, администрируемых на федеральном уровне.

По мнению чиновника, если все эти компании добровольно начнут внедрять оговорку при своих взаимоотношениях с контрагентами, «экономика полностью обелится по цепочке, и ничего не надо будет больше делать». Вслед за НДС, подобный механизм можно будет применять к налогу на прибыль и другим видам налогов.

Опрошенные изданием крупные компании отметили, что уже внедряют такую практику в своей работе. Среди них «Газпром», настаивающий на внесении налоговой оговорки в контракты со строительными подрядчиками. Сама Бурлевич при этом подчеркнула, что ФНС стремится снизить «карательную функцию» и стимулировать бизнес самостоятельно следить за добросовестностью партнеров — не допускать создания искусственного «входящего» НДС и настаивать на его выставлении при покупке товаров и услуг в полном объеме.

