Россиянам назвали дедлайн по уплате налогов на недвижимость

Срок уплаты налогов на имущество физических лиц и земельного налога истечет 1 декабря. Россиянам, которые не смогут соблюсти этот дедлайн, начислят пени за просрочку, заявил РИА Новости член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

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Эксперт назвал несколько нюансов уплаты налогов на недвижимость — так, если гражданин владеет объектом неполный год, то налог начисляется с учетом полных месяцев владения. Если россиянин стал собственником до 15 числа, то этот месяц считается полным, если после, то месяц не учитывается.

При неуплате налога штраф за каждый день просрочки составит 1/300 ключевой ставки от суммы задолженности, указал юрист. Он предупредил, что налоговики могут обратиться в суд, чтобы взыскать нужную сумму. Решение суда направят приставам, а также работодателю, чтобы он вычел деньги из зарплаты должника.

Кроме того, с неплательщика налогов возьмут госпошлину за рассмотрение дела в суде (около 400 рублей) и сбор за работу приставов — семь процентов от суммы долга, но не менее тысячи рублей, уточнил Уваров. По его словам, должнику могут также ограничить выезд за границу, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Минфин усилит налоговую нагрузку для некоторых россиян. Речь идет, в частности, о гражданах, которые являются иностранными налоговыми резидентами и работают на российские компании. Их обяжут платить налог на доход физлиц в России.