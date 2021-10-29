Россияне резко увеличили траты на недвижимость в одной европейской стране

Barnes International: российский спрос на недвижимость в Греции вырос на 20 процентов

В 2021 году спрос на покупку недвижимости в Греции со стороны российских граждан увеличился на 20 процентов по сравнению с уровнем 2020-го, следует из материалов агентства Barnes International Moscow, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Покупатели стремятся закрывать сделки максимально быстро, отмечают специалисты.

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По их мнению, росту спроса на греческую недвижимость способствует ряд факторов, в том числе снижение подоходных налогов в стране, приостановка закона об уплате НДС на вновь построенную недвижимость, вероятность скорого изменения условий для получения вида на жительство (ВНЖ) и быстрый подъем греческой экономики.

Вслед за спросом резко увеличились и бюджеты сделок, заключаемых российскими покупателями: в среднем россияне тратят на объекты в этой европейской стране по 450 тысяч евро — на 35 процентов больше, чем в 2020-м.

Большинство россиян (60 процентов) выбирают в Греции объекты, способные приносить пассивный стабильный доход, в первую очередь в Афинах. Как правило, это резиденции в хороших спальных районах, а также студии в деловых центрах.

Цены на греческую недвижимость в настоящее время намного ниже, чем в других европейских столицах, указывают брокеры. Они ожидают, что спрос на недвижимость в стране останется высоким и в 2022-м, и в 2023 году.

Ранее стало известно, что российские инвесторы начали чаще покупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. За январь-август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.