Невеста захотела стать привлекательнее к свадьбе и осталась с коричневым лицом

Англичанка оставила автозагар на лице на восемь часов и поделилась неудачным опытом

Жительница Англии захотела стать привлекательнее к церемонии бракосочетания и поделилась неудачным опытом. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

36-летняя Дерри Мэтьюз (Derrie Mathews) объяснила, что за три дня до свадьбы решила придать своей коже смуглый оттенок и отправилась в салон красоты, чтобы нанести автозагар. На приеме она попросила косметолога распылить двойную порцию средства, поскольку посчитала, что одного раза будет недостаточно для ее бледного лица.

По словам Мэтьюз, свежий слой автозагара необходимо оставлять на коже на восемь часов, а затем смывать его водой. Однако вопреки правилам невеста решила не удалять средство и легла спать. На следующий день женщина увидела в зеркале, что ее лицо стало гораздо темнее, чем она ожидала, и приобрело темно-коричневый оттенок. «Я была в ужасе от того, как я выглядела. Мой жених не мог перестать смеяться, а моя дочь окаменела от страха», — рассказала героиня материала.

Англичанка боялась, что гости свадьбы будут над ней издеваться, но этого не произошло. Также она подчеркнула, что нашла плюсы своего загара: «На фоне моей кожи зубы кажутся очень белыми», — посмеялась женщина.

В октябре ошибка при нанесении автозагара превратила другую девушку в Фиону из «Шрека». 20-летняя Керри Макробб (Kerry McRobb) рассказала, что захотела придать своей бледной коже золотистый оттенок и для этого решила отыскать свой старый незаконченный тюбик автозагара. Она нанесла средство на тело и лицо в несколько слоев и на утро обнаружила, что осталась с зеленым цветом кожи.