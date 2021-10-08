Ошибка при нанесении автозагара превратила девушку в Фиону из «Шрека»

Жительница Ливингстона, Шотландия, по ошибке нанесла на кожу просроченный автозагар и поделилась его эффектом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

20-летняя Керри Макробб (Kerry McRobb) рассказала, что захотела придать своей бледной коже золотистый оттенок и для этого решила отыскать свой старый незаконченный тюбик автозагара. По словам героини материала, в старших классах она часто им пользовалась и добивалась желаемого результата.

Она нанесла средство на тело и лицо в несколько слоев. В процессе девушка заметила, что ее кожа начала обретать оттенок хаки, но не придала этому значения. На утро Макробб обнаружила, что осталась с зеленым цветом кожи. «Я сфотографировалась и разослала кадры своим друзьям. Они сочли это забавным и посмеялись надо мной. Кто-то из них сказал, что я превратилась в Шрека, я же сравнила себя с принцессой Фионой», — поделилась героиня материала.

Девушка добавила, что ей пришлось долгое время провести в душе, чтобы отмыть с кожи просроченное средство. «Я не волновалась, так как знала, что все отмоется. Мне просто было очень смешно», — заключила Макробб.

В сентябре блогерша показала простой способ придать лицу смуглый вид и прославилась в сети. Марина Комтуа (Marine Comtois) порекомендовала наносить автозагар только на те участки, куда обычно попадает солнце при естественном загаре. Например, на лоб, виски, скулы, верхние веки глаз, нос и подбородок.