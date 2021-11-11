Россияне рассказали об ассоциируемых с городами страны запахами

Tvil.ru: большинство россиян считает, что Ялта пахнет хвоей и морем, а Сочи — магнолией

Россияне рассказали, какие запахи у них ассоциируются с популярными городами страны, и назвали свои любимые ароматы. Опрос среди пользователей социальных сетей провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru и поделился результатами на своем сайте.

Выяснилось, что большинство россиян привлекает крымский воздух в Ялте — путешественники считают, что курортных город пахнет хвоей и морем. В Сочи туристы отметили аромат магнолии и морской соли, а северную столицу России, Санкт-Петербург, пользователи соцсетей ассоциируют с запахом воды и холода.

Характерным ароматом Калининграда участники опроса назвали марципан, запах Куршской косы, янтаря и старого Кенигсберга. При размышлениях о Москве россияне чаще всего вспоминают запах метро, стройки и фастфуда. Также респонденты считают, что Самара пахнет Волгой и Жигулевским пивзаводом, а Суздаль — медом, яблоками и стариной.

Кроме того, пользователи сетей сошлись во мнении, что Тула ассоциируется с запахом пряников, чая из самовара и пороха, а Петрозаводск путешественники связали с ароматом цветочной сладости и чистого воздуха, Владивосток — с острым ароматом морской воды и водорослей.

Ранее в октябре сообщалось, что в сочинском дендропарке расцвел османтус, известный своим уникальным ароматом. Так, растение источает очень тонкий запах, который напоминает фруктово-цветочное благоухание абрикоса.