Приостановлено расследование гибели главы МЧС Зиничева

Следователи приостановили расследование по факту гибели главы МЧС Евгения Зиничева через два месяца после его смерти. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

Выяснением обстоятельств гибели министра и установлением возможного виновника занимается центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Высокопоставленный сотрудник ведомства на условиях анонимности заявил изданию, что приостановка следствия может быть связана с тем, что виновный найден, но он скрылся либо его не могут привлечь к ответственности по другой причине.

Впрочем, он полагает, что в этом деле нет состава преступления и его пора закрыть.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений 8 сентября, на 56-м году жизни, в Норильске Красноярского края во время учений. Трагический случай произошел во время ведомственной съемки. Зиничев старался удержать поскользнувшегося у края обрыва режиссера Александра Мельника, который также погиб.