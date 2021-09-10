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Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург

Спецборт МЧС России с телом главы ведомства Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Петербург
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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Спецборт МЧС России с телом главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб в Норильске, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

По данным агентства, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково вместе с близкими Зиничева. Уточняется, что руководителя ведомства похоронят в Санкт-Петербурге на Северном кладбище рядом с родителями.

Похороны состоятся в закрытом режиме. В 16.00 по московскому времени министерство по всей стране проведет акцию памяти Евгения Зиничева, добавили в авиаслужбах.

Прощание с министром состоялось в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина в Москве. Гроб с телом главы министерства был установлен на постаменте. На атласных подушках около гроба представили многочисленные государственные и ведомственные награды министра.

Евгений Зиничев погиб на учениях в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края в возрасте 55 лет. Как рассказали в МЧС, глава ведомства скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

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