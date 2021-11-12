Alibaba рекордно заработал на «Дне холостяка»

Китайской компании Alibaba удалось рекордно заработать в ходе «Дня холостяка». Покупатели ее торговых онлайн-площадок потратили историческую сумму, сообщил Bloomberg.

В рамках праздничных акций в «День холостяка» общая сумма продаж на площадках Alibaba 11 ноября 2021 года составила рекордные 540,3 миллиарда юаней (около 85 миллиардов долларов). Этот результат превысил прошлогодний показатель китайской компании в 498,2 миллиарда юаней (около 77,8 миллиарда долларов). Он также превысил общий результат двух основных американских дней распродаж — «черной пятницы» и «киберпонедельника». В 2020 году покупатели потратили в их период лишь 34,4 миллиарда долларов. «Я считаю, что ценность, которую предлагает 11.11 [«День холостяка»], больше, чем просто цифры GMV [общий объем оборота товаров]», — отметил директор по маркетингу Alibaba Крис Тунг.

При этом ежедневная китайская государственная газета Securities Daily раскритиковала компанию за «поклонение обороту». Высокий торговый оборот компании, по мнению авторов газеты, является неустойчивым, хаотичным и несовместимым с путем развития Китая. В 2021 год регулирующие органы страны также обвинили Alibaba и ее конкурентов в электронной коммерции в неподобающем отношении к своим клиентам. Обвинения касались рассылки спама с рекламными акциями, несправедливо ограничивающие выбор покупателей и позволяющие продавцам подделывать скидки, а также несправедливых штрафов.

В то же время высокие показатели продаж могут ослабить опасения инвесторов на фоне падения акций Alibaba в сентябре 2021 года. Тогда правительство Китая решило заставить компанию Ant Group, дочернее предприятие Alibaba, отказаться от платежного сервиса Alipay и создать отдельное приложение для кредитования.