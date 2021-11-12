Вирусолог рассказал о сроках избавления России от пандемии

Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в следующем году, однако сам вирус никуда не денется. О таких сроках избавления от пандемии рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — высказался Альтштейн.

10 ноября врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов раскрыл сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. По его мнению, в течение недели пик заболеваемости COVID-19 должен превратиться в плато, а еще через две-три недели уровень должен будет снизиться.