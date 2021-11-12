Названы сроки распространения беспилотного транспорта в России

Беспилотные транспортные средства и системы единого управления движением в российских городах станут реальностью уже в течение 15 лет. Такие сроки назвал директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Трофименко. Его слова приводят авторы проекта «Новое общество»

«Москва уже об этом задумывается сегодня, но не только Москва. Крупные города-миллионники через какое-то время вполне смогут себе это позволить», — оценил он. По мнению специалиста, финансово это вполне реализуемо, поскольку в отдельных случаях потребуется не замена всего парка, а установка дополнительных модулей.

«Инфраструктура поменяется, но это полная аналогия тому, как когда появились автомобили сто лет назад. Города были приспособлены для пешеходного движения и извозчиков. А потом, когда стало много автомобилей, реальность начала под автомобили перестраиваться, улицы начали асфальтировать, появился бордюрный камень, появилась разметка, и как-то само пошло — не то чтобы кто-то сказал, что надо, чтобы через двадцать лет везде был асфальт», — напомнил он.

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В России уже сейчас есть планы по развитию беспилотных транспортных средств. «В этом направлении нормально будет двигаться, и, кстати говоря, одна из целей внедрения всех умных технологий — это экология, потому что если у нас транспортная система будет на порядок более управляемой, то и работу ее можно выстроить таким образом, чтобы меньший вред наносить», — сказал специалист, объяснив, что при свободном движении транспортного потока уровень выбросов в атмосферу ниже.

В Москве беспилотный транспорт может стать частью повседневной жизни примерно через десять лет, предположил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, однако некоторые виды транспорта могут получить широкое распространение еще раньше. Заммэра анонсировал появление беспилотных трамваев: тестирование организуют вместе с компанией «Яндекс». IT-гигант также собирается запустить беспилотные такси для перевозки пассажиров уже в 2021 году, а в перспективе нарастить парк беспилотников до тысячи автомобилей.

Вопросы экологизации транспорта стали одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.