Закрытие 17 торговых центров в Алтайском крае опровергли

В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в Алтайском крае могут закрыть 17 торговых центров за нарушение антиковидных мер. Однако представители Роспотребнадзора опровергли эти слухи. Об этом сообщает «Политсибру».

10 ноября на сайте информационного агентства «Амител» появилась новость о возможном закрытии торговых центров. Авторы сослались на сообщение пресс-службы мэрии Барнаула. Однако в оригинальной публикации не было информации о закрытии торговых центров. В пресс-службе писали, что в праздничные дни Роспотребнадзор проводил рейды совместно с полицией. По их результатам ведомство составило 17 протоколов на приостановку деятельности торговых точек и предприятий общепита от 3 до 18 суток за нарушения ограничительных мер. При этом торговые центры в этом сообщении вообще не упоминались.

В комментарий для «Политсибру» в Роспотребнадзоре подчеркнули, что торговые центры закрывать не планируется, в первоначальном сообщении речь шла о закрытии 17 торговых объектов — магазинов и общепитов.

«По решению суда была приостановлена работа только четырех объектов, остальные опять же по решению суда получили только штрафы. Все объекты уже открыты», — уточнили сотрудники Роспотребнадзора.

Фейковое сообщение не получило широкого распространения в СМИ, однако его перепечатали некоторые паблики в соцсетях. Например, часть заметки опубликовал паблик «Новости Барнаула сегодня, ЧП и ДТП» во «ВКонтакте».